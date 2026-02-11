FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «SALUTE, D’ATTIS: “ HIV, UNA LEGGE AGGIORNATA PER COMBATTERE STIGMA E DIAGNOSI TARDIVE”»

17.09 - mercoledì 11 febbraio 2026

Salute, D’Attis: “ HIV, una legge aggiornata per combattere stigma e diagnosi tardive”

“Dopo circa 35 anni stiamo portando in Parlamento una nuova legge che sostituisce quella del 1990: una normativa che ha avuto un ruolo fondamentale nella lotta all’HIV e all’AIDS, ma che oggi necessita di un aggiornamento. L’obiettivo è riportare all’attenzione, soprattutto dei giovani, un tema di grande rilevanza, promuovendo una piena consapevolezza”.

Lo ha detto Mauro D’Attis, deputato di Forza Italia e relatore della nuova legge di contrasto all’HIV, intervenendo insieme a Maurizio De Nuccio, direttore generale dell’ASL di Brindisi, Alessandro Dell’Erba, presidente della Scuola di Medicina dell’Università di Bari, Angela Tiziana Di Noia, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale della Puglia, e Irene Esposito, dirigente scolastica dell’Istituto Morvillo Falcone di Brindisi.

“Nel 1990 il contesto era profondamente diverso: si viveva il racconto diretto delle morti causate dall’HIV/AIDS e la paura rendeva centrale il tema della prevenzione. Oggi, grazie alle terapie che hanno ridotto drasticamente la mortalità, soprattutto le nuove generazioni rischiano di percepire l’HIV come un problema superato, con un conseguente abbassamento dell’attenzione verso la prevenzione”, ha spiegato D’Attis.

“La nuova legge interviene proprio su questo cambiamento di scenario. Tra le principali novità c’è l’abbassamento a 14 anni dell’età per accedere ai test diagnostici senza il consenso dei genitori, per favorire la diagnosi precoce ed evitare ritardi che possono rendere la malattia più grave. Inoltre – ha sottolineato il deputato azzurro firmatario della nuova proposta di legge – il provvedimento rafforza il ruolo degli enti del Terzo settore e dell’area sociale nella promozione della cultura della prevenzione, che deve coinvolgere anche le scuole, attraverso una collaborazione strutturata tra il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione e del Merito”.

“Ringrazio il direttore generale dell’ASL di Brindisi, Maurizio De Nuccio, per l’impegno e la passione, così come il mondo della scuola, rappresentato dalla dottoressa Di Noia e dalla professoressa Esposito. Ringrazio anche il dottor Giovanni Migliore e a Rosaria Iardino, il cui impegno ha contribuito in modo decisivo a combattere stigma e disinformazione sull’HIV. Oggi i contagi continuano, ma l’HIV è una malattia sempre più prevenibile e curabile se diagnosticata in tempo. La conoscenza resta lo strumento più efficace: se una cosa la conosci, la puoi evitare. È questo il messaggio che vogliamo riportare al centro, soprattutto per i più giovani”, ha concluso D’Attis.