FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «MILANO-CORTINA: ORSINI, DA SINISTRA POLEMICA STRUMENTALE. ALIMENTARE ANTI-AMERICANISMO È MIOPE E PERICOLOSO»

Milano-Cortina: Orsini, da sinistra polemica strumentale. Alimentare anti-americanismo è miope e pericoloso

“È prassi comune mandare all’estero addetti alla sicurezza per coordinarsi con la polizia locale per garantire le protezioni delle alte cariche dello Stato in occasione di cerimonie pubbliche. E come è logico, noi non permettiamo ad altri paesi di sindacare sulla composizione di queste squadre di addetti alla sicurezza. Ma l’opposizione, è triste dirlo, ha costruito su questo una polemica che sarebbe surreale se non fosse meramente strumentale”.

Così Andrea Orsini, capogruppo di Forza Italia in commissione Esteri alla Camera, intervenendo a Montecitorio nel corso dell’informativa del Ministro dell’interno, sulla presenza in Italia di agenti ICE a Cortina.

“Forse qualcuno crede davvero che ICE calerà su Milano pronta a perseguitare gli immigrati e trasformare la città in una nuova Minneapolis? Forse qualcuno immagina agenti USA armati fino ai denti che controlleranno i documenti ai lavavetri dei semafori? Quest’idea, surreale, diventa addirittura comica se si considera che si tratterà, pare solo di 3 funzionari che agiranno all’interno della sede diplomatica statunitense”, e “il loro arrivo è regolato da norme che sono state definite nel 2014 dal governo della sinistra. ICE è una grande organizzazione del governo degli Stati Uniti, non di Trump, che si articola in diverse strutture, e i 3 funzionari che verranno in Italia appartengono, come è logico, a un apparato investigativo ed intelligence. Non sarebbe loro compito, neppure se agissero negli USA, girare la città a caccia di clandestini. Per scoprire queste cose basterebbe guardare Wikipedia, non dovrebbe essere necessaria un’informativa del Ministro degli Interni. Tutto questo è emblematico di due atteggiamenti: l’anti-americanismo pregiudiziale e la volontà di provare in tutti i modi a mettere in imbarazzo il governo anche nelle relazioni internazionali. Noi deploriamo come tutti i tragici fatti di Minneapolis”, ma ciò che è successo “non ci autorizza a considerare l’intero apparato ICE o addirittura il governo degli Stati Uniti come un’associazione criminale”. “Alimentare l’anti-americanismo in un momento già complesso delle relazioni internazionali è miope e molto pericoloso. L’alleanza strategica con gli Stati Uniti, come l’europeismo, è e resterà uno dei fondamentali della nostra politica internazionale. Non vale davvero la pena costruire polemiche sul nulla. Come è ovvio, la gestione della sicurezza degli impianti sportivi, nelle strade, nelle piazze di Cortina e di Milano sarà di esclusiva competenza delle nostre forze dell’ordine. A Polizia, Carabinieri, Guardie di Finanza e altri apparati dello Stato vanno la gratitudine e il plauso del gruppo di Forza Italia”, “a maggior ragione dopo l’infame aggressione subita a Torino da parte di estremisti di sinistra”, ha concluso.