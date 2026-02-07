FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «MILANO-CORTINA. FERRANTE (MIT), OLIMPIADI STORICA VETRINA PER L’ITALIA E OCCASIONE DI SVILUPPO»

10.25 - sabato 7 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Milano-Cortina. Ferrante (Mit), Olimpiadi storica vetrina per l’Italia e occasione di sviluppo

“Le Olimpiadi e Paralimpiadi 2026 rappresentano una storica vetrina per l’Italia, che potrà dimostrare tutte le straordinarie capacità del sistema Paese. La Cerimonia di apertura è stata una grande festa all’insegna dell’italianità dove sport, arte e bellezza si sono intrecciate in un messaggio di pace, armonia e dialogo. Ospitiamo un evento così importante con immenso orgoglio, ma anche con la profonda consapevolezza delle opportunità di crescita che è in grado di offrire. Abbiamo realizzato opere fondamentali che miglioreranno l’accessibilità e la mobilità anche nell’ottica della sostenibilità ambientale, rendendo più moderno, sicuro ed efficiente il sistema dei trasporti. Gli investimenti per il rafforzamento delle infrastrutture ferroviarie e viarie rappresentano un lascito importante per tutti i cittadini, valorizzando i Giochi Olimpici come occasione di crescita e sviluppo dei territori, oltre che come evento sportivo in grado di unire milioni di persone. Grazie al lavoro straordinario del Governo, delle Regioni, delle Province autonome, dei Comuni e della Fondazione Milano-Cortona, l’Italia e le sue eccellenze, ancora una volta, sono al centro del mondo”. Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante di Forza Italia, che ha partecipato alla Cerimonia di Apertura dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.