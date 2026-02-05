FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «MALTEMPO: PITTALIS (FI), GRAZIE A TAJANI E AGLI ITALIANI ALL’ESTERO PER LA VICINANZA ALLA SARDEGNA»

11.40 - giovedì 5 febbraio 2026

MALTEMPO: PITTALIS (FI), GRAZIE A TAJANI E AGLI ITALIANI ALL’ESTERO PER LA VICINANZA ALLA SARDEGNA

«L’iniziativa promossa dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, con il coinvolgimento della comunità italo-americana e dell’intera rete diplomatico-consolare italiana negli Stati Uniti, è un gesto di grande valore e attenzione nei confronti delle regioni colpite dal maltempo, tra cui la Sardegna. Ringrazio il ministro Tajani per la sensibilità e la concretezza con cui ha saputo mobilitare il mondo dell’emigrazione italiana a sostegno delle nostre comunità. È nei momenti di difficoltà che si misura la forza di un popolo, e quella degli italiani all’estero, ancora una volta, si conferma straordinaria. Come Forza Italia, siamo impegnati a ogni livello istituzionale per garantire interventi tempestivi, risorse adeguate e un sostegno concreto alle famiglie e alle imprese colpite. La Sardegna merita attenzione, rispetto e azioni immediate. Anche grazie all’impulso del nostro ministro degli Esteri Antonio Tajani, si sta costruendo una risposta concreta e solidale, che coinvolge le istituzioni, le comunità all’estero e il senso più profondo dell’unità nazionale.”

Lo dichiara in una nota Pietro Pittalis, deputato e Segretario regionale di Forza Italia della Sardegna