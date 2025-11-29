FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «LETIZIA MORATTI: SOLIDARIETÀ AI GIORNALISTI DE LA STAMPA, DURA CONDANNA PER GRAVE INTIMIDAZIONE»

16.30 - sabato 29 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Letizia Moratti: solidarietà ai giornalisti de La Stampa, dura condanna per grave intimidazione

“Esprimo piena solidarietà alla redazione de La Stampa e al direttore Andrea Malaguti, vittime di un atto di violenza inaccettabile”. Lo afferma Letizia Moratti, presidente della Consulta nazionale di Forza Italia ed europarlamentare Ppe. “L’irruzione nella sede di un giornale a Torino, la profanazione degli spazi redazionali e l’intimidazione dei giornalisti non rappresentano soltanto un assalto a un edificio, sono un attacco diretto all’informazione e ai valori fondamentali della nostra democrazia”.

“Condanno con la massima fermezza – prosegue Moratti – e senza alcuna ambiguità, chi pensa di intimidire il diritto dei cittadini ad essere informati e la libertà dei giornalisti di poter svolgere il proprio lavoro. Nessuna causa, per quanto sentita, può giustificare la violenza contro chi si impegna ogni giorno per garantire notizie, trasparenza e verità. La libertà di stampa e il pluralismo sono pilastri irrinunciabili della nostra convivenza civile: difenderli non è un’opzione, è un dovere morale e istituzionale – aggiunge – La mia vicinanza – conclude Moratti – va a tutti i giornalisti, alla redazione de La Stampa, al direttore Andrea Malaguti e a chiunque creda nel diritto a un’informazione libera, non piegata alle minacce, alle intimidazioni o alla violenza”.