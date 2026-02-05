Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «IRAN: BERGAMINI, MANTENERE ALTA ATTENZIONE SU RISPETTO LIBERTÀ FONDAMENTALI»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
15.00 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Iran: Bergamini, mantenere alta attenzione su rispetto libertà fondamentali

“Leggiamo con grande preoccupazione che la Premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi ha iniziato uno sciopero della fame in carcere per rivendicare i propri diritti civili di detenuta. La sua battaglia è anche la nostra. Questa vicenda richiama nuovamente con forza la necessità di mantenere alta e costante l’attenzione della comunità internazionale sulle condizioni di detenzione, sul rispetto delle libertà fondamentali e sullo stato di diritto nel Paese. Ancor più dopo le violente repressioni contro la dissidenza nelle scorse settimane. Confidiamo che il difficile confronto tra Stati Uniti e Iran non degeneri nell’escalation, consapevoli che è necessario lavorare affinché, nel contempo, nelle more del dialogo Teheran compia dei concreti passi avanti per il rispetto dei diritti umani”.
Lo dichiara in una nota Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia e responsabile Esteri del partito.

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.