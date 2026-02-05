FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «IRAN: BERGAMINI, MANTENERE ALTA ATTENZIONE SU RISPETTO LIBERTÀ FONDAMENTALI»

15.00 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Iran: Bergamini, mantenere alta attenzione su rispetto libertà fondamentali

“Leggiamo con grande preoccupazione che la Premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi ha iniziato uno sciopero della fame in carcere per rivendicare i propri diritti civili di detenuta. La sua battaglia è anche la nostra. Questa vicenda richiama nuovamente con forza la necessità di mantenere alta e costante l’attenzione della comunità internazionale sulle condizioni di detenzione, sul rispetto delle libertà fondamentali e sullo stato di diritto nel Paese. Ancor più dopo le violente repressioni contro la dissidenza nelle scorse settimane. Confidiamo che il difficile confronto tra Stati Uniti e Iran non degeneri nell’escalation, consapevoli che è necessario lavorare affinché, nel contempo, nelle more del dialogo Teheran compia dei concreti passi avanti per il rispetto dei diritti umani”.

Lo dichiara in una nota Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia e responsabile Esteri del partito.