FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «GOVERNO: NEVI (FI), “USCITA VANNACCI RAFFORZA OMOGENEITÀ DEL CENTRODESTRA”»

15.50 - mercoledì 4 febbraio 2026

Governo: Nevi (FI), “Uscita Vannacci rafforza omogeneità del centrodestra”

«L’uscita di Roberto Vannacci dalla Lega non rappresenta un problema per il centrodestra di governo, ma semmai contribuisce a chiarire e rendere ancora più omogenea l’alleanza che oggi guida il Paese». Lo ha dichiarato Raffaele Nevi, Portavoce nazionale di Forza Italia, intervenendo a Rainews24. «Il centrodestra ha dimostrato in questi anni una forte coesione nell’azione di governo e una sostanziale unità sui grandi temi, dalla politica estera alla sicurezza, dall’economia alle riforme. Una maggiore chiarezza politica rafforza questa alleanza, non la indebolisce. Forza Italia non è interessata a operazioni di corto respiro né a inseguire posizionamenti estremi. Il nostro progetto è chiaro: un centrodestra di governo, europeista, atlantista e fondato su una solida cultura liberale. Chi condivide valori, principi e programmi del centrodestra riformatore è naturalmente libero di dialogare. Ma la forza della nostra coalizione sta proprio nell’aver mantenuto una linea responsabile e coerente, lontana da derive radicali che non appartengono alla nostra storia. La differenza con il centrosinistra è evidente: da una parte un’alleanza compatta e credibile, dall’altra un campo diviso, attraversato da contraddizioni profonde e distanze politiche difficilmente conciliabili».