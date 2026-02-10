FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «FI, DALLA CHIESA, “MARINA BERLUSCONI COME SUO PADRE, VISIONE E ONESTÀ SULLA GIUSTIZIA”»

17.05 - martedì 10 febbraio 2026

Fi, Dalla Chiesa, “Marina Berlusconi come suo padre, visione e onestà sulla giustizia”

“Marina Berlusconi ha dimostrato una volta di più quanto, per idee e carattere, ia simile a suo padre e al nostro Presidente. Stessa lucidità’ politica e umana. Visione a 360 gradi. E soprattutto la facilità di comunicare senza usare i soliti termini e le solite frasi che vengono capite dai pochi. Lei, invece, figlia del più grande comunicatore, ha la capacità di essere ascoltata e capita da tutti, non vuole piacere per forza. Lei crede realmente in quello che dice. Dal suo “grazie” ad Antonio Tajani, per quello che ha fatto e sta facendo per Forza Italia, al bisogno di aiutare il prossimo puntando sui diritti civili, troppo spesso sottovalutati. E poi c’è il tema della giustizia, un tema liberale così caro a suo padre. “Un’occasione irripetibile, non lasciamocela scappare”. Quando si parla di riforme non servono slogan, ma onestà intellettuale. E dire, come ha fatto lei, che per troppo tempo la magistratura è stata condizionata da correnti e nomine non sempre corrette significa avere coraggio. Non mi sorprende che abbia deciso di intervenire su un tema così delicato. Chiara e diretta. Chi crede nella legalità, fa capire alla magistratura, non dovrebbe temere regole più chiare e trasparenti. Questo significa credere nella democrazia”.

Così in una nota Rita Dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia.