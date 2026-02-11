FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «CULTURA, DOMANI ALLA CAMERA CONFERENZA STAMPA SU “CANTO LIRICO PATRIMONIO DELL’UNESCO: PROSPETTIVE PER I GIOVANI ARTISTI” CON PAOLA BOSCAINI»

15.30 - mercoledì 11 febbraio 2026

Cultura, Domani alla Camera conferenza stampa su “Canto Lirico patrimonio dell’Unesco: prospettive per i giovani artisti” con Paola Boscaini

Domani 12 febbraio alle ore 13.00, nella sala stampa della Camera dei Deputati, la deputata di Forza Italia On. Paola Boscaini promuove la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del concorso lirico “Agorà Lyric World Competition”, che si terrà dal 1 al 7 marzo a Verona presso il Circolo Unificato dell’Esercito a Castelvecchio.

Interverranno: Federico Residori, presidente Associazione Agorà Lyric World Competition, Simone Zampieri, direttore artistico concorso, Franco Silvestri, direttore operativo e presidente ARIACS (Associazione Rappresentanti Italiani Artisti Concerti e Spettacoli), Giovanni di Stefano, direttore artistico Teatro Opera Giocosa di Savona, Ten. Col. Luca Passante, responsabile del circolo unificato dell’Esercito Verona e Ferruccio Salimbeni, presidente Fondazione Ferrari/Salimbeni.

Di seguito il link dello streaming:

webtv.camera.it/conferenze_stampa