Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «ASSALTO A PORTAVALORI SULLA SS BRINDISI-LECCE, D’ATTIS (FI): “IN PUGLIA È EMERGENZA SICUREZZA, SERVE NUOVA OPERAZIONE PRIMAVERA, MINISTRO PIANTEDOSI VENGA IN PUGLIA”»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
10.26 - lunedì 9 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

ASSALTO A PORTAVALORI SULLA SS BRINDISI-LECCE, D’ATTIS (FI): “IN PUGLIA È EMERGENZA SICUREZZA, SERVE NUOVA OPERAZIONE PRIMAVERA, MINISTRO PIANTEDOSI VENGA IN PUGLIA”

Nota del vicepresidente della Commissione Antimafia e segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Da Foggia al Salento, in Puglia è emergenza sicurezza e serve una “Operazione Primavera 2”, un intervento massiccio da parte dello Stato: perciò, chiedo al ministro Piantedosi, che più volte ha dimostrato la sua competenza e sensibilità con atti concreti, di venire nella nostra Regione a strettissimo giro. Oggi si è verificato l’ennesimo assalto di un portavalori, stavolta sulla statale Brindisi-Lecce, e non si possono più attendere ulteriori misure. La Commissione Antimafia, come già deciso dall’ufficio di Presidenza, probabilmente a marzo, svolgerà una missione in Puglia proprio per affrontare il tema del contrasto alle mafie. C’è bisogno di un potenziamento serio di forze dell’ordine e di mezzi per contrastare l’allarme sicurezza ed è una richiesta specifica che formulo, a nome anche di altri colleghi e della comunità, al ministro dell’Interno”.

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.