FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «ASKATASUNA: BERGAMINI (FI),“ ORA PENE SEVERE PER QUESTI DELINQUENTI”»

14.37 - domenica 1 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Askatasuna: Bergamini (FI),“ Ora pene severe per questi delinquenti”

“Dopo le gravissime scene viste a Torino, con gruppi di delinquenti vigliacchi che hanno attaccato le forze di polizia e devastato la città, è evidente che servano ora azioni ferme, rapide e soprattutto severe. Non possiamo più tollerare che chi distrugge beni pubblici, mette a rischio la sicurezza dei cittadini e aggredisce uomini e donne in divisa pensi di poterla fare franca. È indispensabile che questi violenti vengano identificati subito, arrestati e assicurati alla giustizia. Servono norme più dure e pene certe. La risposta dello Stato deve essere chiara: chi attacca le forze dell’ordine e semina caos e distruzione deve finire in carcere e scontare fino in fondo pene severe. Solo così si ristabilisce il rispetto delle regole e dell’autorità dello Stato. La magistratura faccia la sua parte con rigore. La politica ha il dovere di dare strumenti più incisivi alle forze dell’ordine per prevenire e reprimere queste violenze inaccettabili.” Così in una nota Davide Bergamini, deputato di Forza Italia