FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «SICUREZZA, SPERANZON (FDI): GOVERNO MELONI MANTIENE IMPEGNI CON COERENZA»

20.00 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il pacchetto sicurezza, approvato oggi in Consiglio dei ministri, è il risultato del lavoro del governo Meloni e di Fratelli d’Italia, utile per garantire una migliore vivibilità delle città quando ci sono manifestazioni di piazza, e per lasciare che le forze dell’ordine possano fare il loro lavoro in tranquillità, a differenza di quanto successo lo scorso fine settimana a Torino.

Fratelli d’Italia lo aveva promesso e oggi manteniamo gli impegni, a partire da maggiori tutele per le nostre divise.

Abbiamo sempre detto che è inaccettabile che un agente sia indagato automaticamente per essersi difeso nel corso del suo servizio. E infatti avevamo presentato una proposta di legge alla Camera che adesso viene ripresa dal governo.

Non uno scudo ma una misura che varrà anche per i cittadini che in maniera chiara si difendono.

Accanto a questo il fermo preventivo, per impedire ai violenti di mettere a ferro e fuoco le nostre città durante manifestazioni, e il divieto di vendita di armi bianche per i minorenni.

Continueremo a lavorare per garantire sempre più sicurezza e libertà ai cittadini della nostra nazione, Fratelli d’Italia vuole rappresentare lo stato che non si gira dall’altra parte.

Lo scrive in una nota Raffaele Speranzon, vice presidente vicario del gruppo di Fratelli d’Italia al Senato.