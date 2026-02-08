FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «SANREMO. GELMETTI (FDI): SU PUCCI DERIVA PREOCCUPANTE DI CERTA SINISTRA»

15.45 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il senatore di Fratelli d’Italia Matteo Gelmetti ha espresso piena solidarietà ad Andrea Pucci, definendo quanto accaduto “l’ennesimo episodio di censura che conferma una deriva sempre più preoccupante da parte di una certa sinistra: illiberale, intollerante e lontana dai principi fondamentali della democrazia”.

“Colpire una voce, un’opinione o un’espressione culturale perché non allineata al pensiero dominante non è progresso, ma regressione”, ha dichiarato Gelmetti.

“È il segno di una visione che, invece di confrontarsi nel merito, preferisce silenziare, delegittimare e censurare”.

Il parlamentare ha sottolineato che “la libertà di espressione non è un diritto a intermittenza, né un privilegio riservato a chi la pensa ‘nel modo giusto'”.

“È un pilastro della democrazia, soprattutto quando le idee sono scomode o non conformi”, ha aggiunto.

“Difenderla significa difendere il pluralismo, il confronto e la maturità civile del nostro Paese”.

Secondo Gelmetti, “chi oggi censura Pucci dimostra di temere il dibattito e di non credere davvero nella libertà”.

“Una sinistra che imbocca questa strada si allontana non solo dalla democrazia liberale, ma anche dai cittadini, sempre più stanchi di moralismi selettivi e doppi standard”, ha concluso il senatore, esprimendo vicinanza e sostegno a Pucci e una “condanna ferma e senza ambiguità” verso la censura, “da qualunque parte provenga”.