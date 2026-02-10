FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «CAMBIAMENTO CLIMATICO. DE CARLO (FDI): AUDIZIONI UNIVERDE SU STRATEGIE PER AFFRONTARE IMPATTO CRISI CLIMATICA IN AGRICOLTURA»

18.01 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Oggi in commissione Agricoltura del Senato si è svolta l’audizione del già ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura Alfonso Pecorario Scanio, Presidente della fondazione Univerde, sull’impatto economico del cambiamento climatico nel comparto agricolo italiano.

Quanto emerso, secondo le analisi delle Fondazione, è che un paese agricolo come l’Italia dovrebbe avviare determinate azioni: un Piano Nazionale su acqua e agricoltura per modernizzare le reti, ridurre le perdite e pulire gli invasi; un Piano Nazionale per la gestione del suolo come infrastruttura strategica e poi, un miglioramento dei sistemi di assicurazione agricola per la gestione del rischio climatico e lo sviluppo di una strategia mediterranea per l’adattamento climatico, posizionando l’Italia come leader regionale.

Intervenire, dunque, su di binari: adattamento infrastrutturale per gestire la scarsità d’acqua e l’erosione del suolo e un’accelerazione sull’innovazione tecnologica.

Così il presidente della commissione Agricoltura in Senato Luca De Carlo.