FDI – FRATELLI D’ITALIA: «FEMMINICIDIO. COLOMBO (FDI): GRAZIE A DELMASTRO PER SUO INTERVENTO MOLTO APPREZZATO IN TRIBUNALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DI FORMAZIONE AIGA RIMINI»

mercoledì 4 febbraio 2026

“Il tema del femminicidio è un tema ‘popolare’, un tema sentito da tutti, una ferita che affligge ogni volta che un caso di cronaca ci sconvolge con una nuova storia, per cui ringrazio il sottosegretario Delmastro per essere intervenuto oggi in tribunale a Rimini proprio sul nuovo reato di femminicidio.

Il Parlamento si è mostrato unito nello scegliere di reprimere con sempre maggior vigore una condotta che si specializza rispetto all’omicidio per il semplice fatto che la vittima è donna in quanto donna.

Era necessario contestualizzare il fenomeno per delineare gli interventi legislativi affinché fossero mirati sia dal punto di vista sostanziale che procedurale e trattamentale.

Il Governo Meloni è anche intervenuto con la legge 112/2023, che ha previsto conseguenze nel caso in cui il PM titolare delle indagini rimanga inerte.

Inoltre sempre nello 2023 è stata istituita una commissione di inchiesta sul femminicidio questo a segnalare la grande attenzione del Governo Meloni, primo presidente Donna, sul tema”.

Lo dice Beatriz Colombo, deputato di Fratelli d’Italia.