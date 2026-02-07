Popular tags:
OPINIONMIX

FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «REFERENDUM, MONTARULI (FDI): VOGLIAMO GIUDICI TERZI E IMPARZIALI. BASTA QUESTA VERGOGNA»

17.15 - sabato 7 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

“Ma davvero ai colleghi del Pd sembra normale che a giudicare su un tema posto dal comitato per il no alla riforma della giustizia siano giudici che a favore del no si sono già espressamente pronunciati?

Ma davvero credono che la gente non abbia disgusto per tutto questo.

Noi vogliamo una giustizia giusta con giudici davvero terzi e imparziali che abbiano la decenza di astenersi su temi rispetto ai quali hanno assunto una posizione chiara.

Il 22 e il 23 marzo votiamo sì per interrompere un cortocircuito che non è degno di una Nazione democratica”.

Così il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Augusta Montaruli.

