FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «MILANO, DE CORATO (FDI): OCCUPATA AREA EX PALASHARP DA ANTAGONISTI, COMUNE SGOMBERI»

18.30 - venerdì 6 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“Circa dodici ore prima dell’inaugurazione ufficiale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e a pochi minuti dal luogo della stessa, è arrivato il primo vigliacco segnale dagli antagonisti che questa mattina hanno occupato l’ex Palasharp.

Mi auguro che la struttura, di proprietà comunale dove ha pregato anche parte della comunità musulmana locale, venga presto sgomberata dallo stesso Ente e che questi abusivi vengano subito identificati e denunciati.

Ma per caso, queste persone hanno avuto la copertura della maggioranza di Palazzo Marino visto che non ho letto alcuna dichiarazione contro? Lo stesso sgombero, mi auguro venga presto fatto anche con gli stabili nella stessa condizione in città.

Ricordo che a Milano ci sono altri 9 immobili occupati abusivamente dove anarchici, no-global e antagonisti fanno ciò che vogliono, con il silenzio-assenso della maggioranza di Palazzo Marino.

Mi auguro che sia l’ex Palasharp che quei 9 stabili milanesi occupati facciano presto la stessa fine che ha fatto lo scorso agosto il Leoncavallo di via Watteau a Milano.

Sempre durante la mattinata, in tutta la zona città Studi/Loreto si sono tenute manifestazioni contro gli americani, accanendosi soprattutto verso gli agenti Ice e naturalmente insultando il popolo israeliano e l’intera Comunità Ebraica.

Vedremo cosa accadrà questa sera dalle 18 in zona Segesta San Siro, visto che è prevista un’altra manifestazione anti-olimpica dove i protagonisti annunciati saranno Centri Sociali e ‘Maranza’.

Ma nell’ultima riunione che si è tenuta in Prefettura nei giorni scorsi, precisamente il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, la posizione che ha assunto il Comune è stata quella di ignorare ogni tipo di protesta contro le Olimpiadi senza vietarne alcuna?”.