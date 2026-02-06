LEGA * CAMERA: «SARDEGNA, GIAGONI (LEGA): SU SARTIGLIA SCELTE ILLOGICHE, SI TUTELI NOSTRA STORIA»

18.30 - venerdì 6 febbraio 2026

Sardegna, Giagoni (Lega): su Sartiglia scelte illogiche, si tuteli nostra storia

Roma 6 feb. – “Assurda la circolare con cui si interviene sullo svolgimento della Sartiglia a Oristano, stravolgendo una manifestazione storica che rappresenta in profondità l’anima della nostra isola. Le tradizioni secolari vanno difese, i legami con il nostro passato valorizzati: solo in questo modo si trasmette nel futuro ciò che connota una comunità e il percorso che questa ha attraversato nel corso degli anni. Da sardo, prima che da parlamentare, auspico che si riesca ad arrivare a una soluzione che, ovviamente tutelando la sicurezza di cavalli e cavalieri, non vada a snaturare un evento la cui identità si è stratificata nel tempo e che rappresenta la Sardegna, la sua storia, le sue radici”.

Lo dichiara il deputato sardo della Lega Dario Giagoni.