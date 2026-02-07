FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «MILANO-CORTINA, MALAGUTI (FDI): MALGRADO ANTAGONISTI SPLENDIDA APERTURA»

20.00 - sabato 7 febbraio 2026

“Mentre il mondo ammirava la splendida scenografia dell’apertura dei giochi olimpici, frutto di una fantasia e ricchezza culturale senza eguali, a Milano è andata in scena anche la solita vergognosa rappresentazione di dissenso dei cosiddetti antagonisti.

Gruppi la cui vocazione è quella di opporsi a prescindere solo con aggressioni violente. Emblematico come questi rappresentanti del dissenso di sinistra riescano a dare il peggio di sé anche di fronte a un evento che ha riscosso l’apprezzamento di tutti i popoli che vi hanno partecipato.

Si renderanno mai conto di essere tanto inutili e dannosi, quanto patetici?”