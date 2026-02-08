Popular tags:
FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «MILANO-CORTINA, GIORDANO (FDI): ANCHE ALLA SINISTRA ‘IL CANE HA MANGIATO IL QUADERNO’»

14.15 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

“Davanti alla violenza arriva puntuale il solito ‘ma’. Una scusa vecchia come quella degli studenti poco diligenti che si giustificano dicendo che ‘i compiti c’erano ma il cane ha mangiato il quaderno’.

Poche migliaia di violenti non possono infangare il lavoro, l’impegno e l’immagine di 60 milioni di italiani perbene.

L’apertura dei Giochi Olimpici ha entusiasmato il mondo, facendo dimenticare Francia e Cina e confermando l’eccellenza italiana.

Il lavoro dell’Italia e degli italiani, dei volontari e delle Forze dell’ordine va difeso senza ambiguità, senza ‘ma’ e senza alibi”.

Così Antonio Giordano, deputato di Fratelli d’Italia e Segretario Generale del Partito Conservatore Europeo

