FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «MATTEONI-GIACOMELLI (FDI): “PAROLE VERGOGNOSE DEL PRESIDENTE BALDASSI, ESIGIAMO RISPETTO PER I TRIESTINI”»

16.45 - venerdì 6 febbraio 2026

Abbiamo letto oggi con profondo sconcerto e rabbia le parole del Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia, Furio Baldassi risalenti a qualche mese fa: un affronto diretto e inaccettabile alla cittadinanza triestina che ha espresso democraticamente la sua preferenza a Fratelli d’Italia.

Invitiamo il Presidente a chiedere immediatamente scusa per le parole pronunciate. Usare il termine “monaggine” per i cittadini triestini elettori di Fratelli d’Italia è un atto meschino di scarsissima caratura morale, che offende non solo i triestini ma tutti gli elettori del primo partito italiano. Chi occupa cariche rilevanti nel settore dell’informazione dovrebbe avere rispetto dei cittadini e della democrazia. Anche quando a lui non piace.

