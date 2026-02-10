FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «IMMIGRAZIONE, GARDINI (FDI): EUROPA SPOSA LA LINEA MELONI CON REGOLE CERTE E HUB EXTRA-UE»

17.15 - martedì 10 febbraio 2026



“Il voto di oggi a Strasburgo segna il tramonto dell’ideologia delle porte aperte e consacra la linea del Governo Meloni come modello per l’Europa. Con il via libera alla lista dei Paesi sicuri e agli hub esterni, l’Ue adotta finalmente il pragmatismo di Fratelli d’Italia e dei Conservatori: i confini si difendono, l’immigrazione illegale si combatte e i rimpatri diventano rapidi e certi.

Si tratta di un passaggio epocale: stabilire l’inammissibilità delle domande di chi proviene da Paesi sicuri è lo strumento decisivo per colpire il business dei trafficanti e fermare le partenze illegali.

L’asse tra Conservatori e Ppe ha impresso una svolta storica: chi non ha diritto a rimanere in Europa potrà essere esaminato e respinto velocemente negli hub extra-Ue, senza gravare sul territorio europeo.

Dalle parole ai fatti: l’Europa ha finalmente cambiato rotta grazie al coraggio dell’Italia”.

Lo dichiara l’on. Elisabetta Gardini, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.