IDM ALTO ADIGE * MARCHIO DI QUALITÀ: «SPOT TELEVISIVO, PER LA PRIMA VOLTA SULLA TV NAZIONALE IL GUSTO UNICO DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI»

Grande apparizione televisiva per il Latte Alto Adige. Una campagna mostra ai consumatori italiani i vantaggi del latte e dei prodotti lattiero-caseari con Marchio di Qualità Alto Adige. Che gusto hanno il latte e i prodotti lattiero-caseari con Marchio di Qualità Alto Adige? Naturalmente è tutto “buono per davvero”. È questo il messaggio del primo spot televisivo dedicato a questo alimento di qualità dell’Alto Adige, in onda dal 14 settembre sulle emittenti televisive italiane. Attraverso lo spot, gli spettatori possono scoprire il segreto di questo gusto autentico: la lavorazione accurata e una filiera responsabile, sostenuta dall’impegno delle contadine e dei contadini di montagna dell’Alto Adige. La campagna ha l’obiettivo di suscitare emozioni, informare e allo stesso tempo trasmettere l’elevata qualità dei prodotti. È stata lanciata da IDM Alto Adige insieme alla Federazione Latterie Alto Adige e alle latterie Mila, Brimi e Vipiteno. La campagna è finanziata dalla Provincia Autonoma di Bolzano e dalle latterie coinvolte.

«Per garantire un futuro sostenibile alle nostre contadine e ai nostri contadini di montagna è fondamentale che possano vivere dei loro prodotti. Per questo serve una comunicazione forte verso l’esterno, capace di accrescere la notorietà, l’attrattiva e la reputazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari altoatesini», afferma Luis Walcher, assessore provinciale all’Agricoltura, alle Foreste e al Turismo. Questa collaborazione particolarmente stretta tra le latterie e IDM, con il sostegno finanziario della Provincia, è significativa e getta uno sguardo al futuro. «Proprio di fronte alla forte concorrenza sul mercato lattiero nazionale, questa cooperazione rappresenta un passo importante per rafforzare la competitività dei nostri prodotti locali», conclude Walcher.

«Siamo felici di poter raccontare per la prima volta sulla TV nazionale ciò che rende così unici il nostro latte e i prodotti lattiero-caseari con il Marchio di Qualità Alto Adige», afferma Annemarie Kaser, direttrice della Federazione Latterie Alto Adige. «La campagna rafforza il Marchio di Qualità Alto Adige e i marchi delle latterie altoatesine. In questo modo vengono sostenute anche le nostre contadine e i nostri contadini di montagna, che traggono un reddito importante dall’attività lattiero-casearia». Un aumento delle vendite dei prodotti garantisce la loro sussistenza e assicura alla collettività una serie di benefici aggiuntivi accolti dalle contadine e dai contadini, come la cura del paesaggio culturale e la tutela della qualità della vita nelle aree rurali.

Per la campagna sono stati realizzati due spot televisivi di diversa durata, uno da 15 e uno da 30 secondi, a seconda delle esigenze di utilizzo. Entrambi gli spot sono composti da due parti: una dedicata al settore lattiero-caseario altoatesino in generale e una dedicata alla promozione di un prodotto specifico di una delle latterie partecipanti – Mila, Brimi e Vipiteno. «Puntiamo su una struttura modulare della campagna, alla quale ogni latteria altoatesina può partecipare. Quest’anno hanno contribuito finanziariamente tre latterie, mentre il prossimo anno si aggiungerà anche la Latteria Merano», spiega Thomas Fill, direttore del dipartimento Agrar di IDM. Grazie alla presentazione congiunta delle latterie altoatesine il latte e i prodotti lattiero-caseari locali potranno essere posizionati in modo molto più forte sul mercato italiano.

La base concettuale degli spot deriva da una ricerca condotta da IDM tra i consumatori italiani di prodotti lattiero-caseari. Tra tre diversi concept proposti, hanno scelto quello che li ha colpiti di più: “significato e responsabilità”. «Per i consumatori oggi non è importante solo sapere cosa mangiano, ma anche da dove provengono gli alimenti, chi li produce e secondo quali valori», spiega Fill. Questa narrazione viene raccontata negli spot e richiama l’immagine delle piccole aziende agricole di montagna a conduzione familiare dell’Alto Adige, che tramandano valori come il benessere animale, il senso di comunità, la responsabilità e le tradizioni. «La nuova campagna, quindi, non promuove soltanto i nostri prodotti lattiero-caseari, ma presenta l’Alto Adige come terra d’origine di prodotti agroalimentari di alta qualità. In questo modo si crea valore aggiunto per tutti i prodotti con Marchio di Qualità Alto Adige e con denominazione di origine protetta», conclude il direttore del dipartimento Agrar di IDM.

Gli spot saranno trasmessi fino al 1° novembre sulle principali emittenti televisive italiane, tra cui Rai, Canale 5, Rete 4, La7 e Discovery, nonché su piattaforme come Amazon Prime, Netflix e Disney+. Per il 2026 è già prevista la prosecuzione della campagna.