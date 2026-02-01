FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «ASKATASUNA. PELLICINI (FDI): PERICOLOSA UNIONE TRA SINISTRA ESTREMA E ISLAMISTI PRO PAL»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
“Gli atti di criminalità efferata di ieri a Torino mettono in luce, come ha scritto oggi sul Tempo Tommaso Cerno, una pericolosissima alleanza tra frange facinorose dell’estrema sinistra e militanti islamisti pro pal.
Vi è l’assoluta necessità di reprimere questi movimenti eversivi e ci auguriamo che i magistrati competenti, sulla base della legislazione vigente, vogliano accertare le responsabilità dei singoli irrogando le doverose pene.
Poi, come annunciato dal Governo, le norme del nuovo decreto sicurezza conferiranno maggior protezione alle forze di polizia nel contrasto alla criminalità”.
Lo dice Andrea Pellicini, deputato di Fratelli d’Italia.