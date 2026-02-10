FDI – FRATELLI D’ITALIA: «AGRICOLTURA, CERRETO (FDI): EXPORT ALIMENTARE VOLA GRAZIE A GOVERNO MELONI»

12.01 - martedì 10 febbraio 2026

“I dati sull’export del settore agroalimentare del 2025 sono entusiasmanti ed incoraggianti oggi più che mai. Grazie alle scelte coraggiose e visionarie del Governo Meloni e del Ministro Francesco Lollobrigida, il settore cresce e lo fa vistosamente.

L’export aumenta del 5%, sfiorando i 67 miliardi di euro per i primi 11 mesi del 2025, con previsione di arrivare a 73 miliardi in chiusura di anno, che segnerebbe il massimo storico.

Un dato di rilevanza epocale, specie se confrontato con l’intero export nazionale che cresce del 3.1%.

L’occupazione agricola aumenta così del 1,5%, il valore aggiunto in aumento con picchi trimestrali che sfiorano l’1%, comparti che segnano un +17% nell’export, quali cereali e olio EVO, e altri settori come ortofrutta, carni e formaggi che si espandono e rafforzano la propria presenza all’estero.

Nonostante il contesto internazionale sia altamente complesso e vario, il settore aumenta la propria solidità anche grazie agli ingenti investimenti pubblici posti in essere dal Governo Meloni che superano la cifra-monstre di 15 miliardi di euro, un’iniezione mai vista prima in Italia.

A rafforzare ulteriormente l’immagine dell’Italia all’estero, contribuisce anche l’altro grande successo del Governo, ovvero riconoscimento UNESCO della “cucina italiana, tra sostenibilità e diversità bio-culturale”, iscritta nella Lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità.

Un patrimonio identità immenso che, grazie a scelte politiche precise e virtuose, sta decollando e primeggiando in tutto il mondo”.

È quanto dichiara Marco Cerreto, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione Agricoltura.