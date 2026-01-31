COMUNE DI ROMA * : «LA SCOMPARSA DI ILEANA ARGENTIN ADDOLORA, IL SINDACO GUALTIERI RICORDA IL SUO IMPEGNO»

18.30 - sabato 31 gennaio 2026
La notizia della scomparsa di Ileana Argentin mi addolora profondamente. La città e l’intera comunità democratica perdono un grande punto di riferimento, apprezzata prima come consigliera capitolina e dirigente politica locale e poi come parlamentare della Repubblica.
Per decenni è stata protagonista di innumerevoli battaglie per i diritti delle persone con disabilità e a sostegno del volontariato.
Ricorderemo per sempre il suo impegno instancabile e appassionato che adesso lascia davvero un grande vuoto.
