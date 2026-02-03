Popular tags:
News immediate,
non mediate!
COMUNE DI NAPOLI * MALTEMPO: «PREVISTE PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE»

16.00 - martedì 3 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

A causa di fenomeni meteorologici avversi, previsti dalle ore 12.00 di domani, mercoledì 4 febbraio, alle ore 12.00 di giovedì 5 febbraio, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo.

Previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità.

Saranno chiusi i parchi e sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine e al pontile Nord di Bagnoli.

Maggiori informazioni e norme comportamentali sono consultabili sul sito internet del Comune di Napoli.

