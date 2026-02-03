Popular tags:
COMUNE DI NAPOLI * :«IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RIPRENDE NELLE SCUOLE DELLA MUNICIPALITÀ 2 E 5»

22.00 - martedì 3 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Il servizio di refezione scolastica per i plessi delle Municipalità 2 e 5 riprenderà regolarmente a partire da domani, mercoledì 4 febbraio.

La decisione giunge a seguito del completamento dell’iter di verifiche condotto dai tecnici della ASL nelle giornate del 2 e 3 febbraio. Gli accertamenti, conclusisi con esito favorevole nella serata odierna, hanno confermato la piena conformità delle strutture e delle procedure ai rigorosi standard igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

L’Amministrazione esprime soddisfazione per la tempestiva risoluzione dei controlli, che ha permesso di garantire la massima sicurezza agli studenti e al personale scolastico, ripristinando un servizio fondamentale per le famiglie del territorio.

