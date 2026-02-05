COMUNE DI GENOVA * : «IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE PER SPORT, ACQUA E LOGISTICA URBANA, CONFERISCE CITTADINANZA ONORARIA A FRANCA VIOLA»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Il Consiglio Comunale è convocato martedì 10 febbraio alle 14, presso la Sala consiliare di Palazzo Tursi – Albini. Si ricorda che nella presente seduta verranno discusse le interrogazioni a risposta immediata (art. 54 Regolamento del Consiglio comunale).
Di seguito l’ordine del giorno dei lavori
MOZ 2025/76
Riqualificazione aree sportive ex Rubattino di Via Melegari
Atto presentato da: Alessio Bevilacqua, Paola Bordilli, Pietro Piciocchi
MOZ 2025/52
Diritto di accesso all’acqua pubblica, mappatura fontanelle sul territorio Comunale e Casette dell’acqua
Atto presentato da: Sara Tassara
MOZ 2026/14
Assunzione di una strategia comunale sulla logistica urbana e istituzione di un sistema di aree buffer come infrastruttura pubblica di governo dei flussi merci.
Atto presentato da: Davide Falteri
MOZ 2026/3
Cittadinanza onoraria a Franca Viola
Atto presentato da: Vittoria Canessa Cerchi, Martina Caputo, Donatella Anita Alfonso, Mario Caraffini, Claudio Chiarotti, Serena Finocchio, Enrico Frigerio, Fabio Gregorio, Si Mohamed Kaabour, Paola Maccagno, Edoardo Marangoni, Monica Russo, Enrico Vassallo