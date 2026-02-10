Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX
CARABINIERI

CARABINIERI * VALENZANO «L’OPERAZIONE ANTIMAFIA ARRESTA I PRESUNTI AUTORI DELL’OMICIDIO DEL 2003, LA CONFERENZA STAMPA IL 10 FEBBRAIO»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
09.30 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Dalle prime ore di questa mattina, è in corso un’operazione del Comando Provinciale Carabinieri di Bari, delegata dalla locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia – finalizzata all’arresto dei presunti autori dell’omicidio aggravato dalle modalità mafiose e dalla premeditazione, commesso a Valenzano il 14 novembre 2003.

Maggiori dettagli sull’operazione saranno forniti nel corso della conferenza stampa, che si terrà, alle ore 10:30, del 10.02.2026 presso la Procura della Repubblica di Bari, alla presenza del Procuratore Aggiunto dott. Francesco Giannella e del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bari, Generale di Brigata Gianluca Trombetti.

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.