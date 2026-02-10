CARABINIERI * VALENZANO «L’OPERAZIONE ANTIMAFIA ARRESTA I PRESUNTI AUTORI DELL’OMICIDIO DEL 2003, LA CONFERENZA STAMPA IL 10 FEBBRAIO»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Dalle prime ore di questa mattina, è in corso un’operazione del Comando Provinciale Carabinieri di Bari, delegata dalla locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia – finalizzata all’arresto dei presunti autori dell’omicidio aggravato dalle modalità mafiose e dalla premeditazione, commesso a Valenzano il 14 novembre 2003.
Maggiori dettagli sull’operazione saranno forniti nel corso della conferenza stampa, che si terrà, alle ore 10:30, del 10.02.2026 presso la Procura della Repubblica di Bari, alla presenza del Procuratore Aggiunto dott. Francesco Giannella e del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bari, Generale di Brigata Gianluca Trombetti.