CARABINIERI * CASERTA «COLPITA LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, TRAFFICO DI DROGA E ESTORSIONI TRA I REATI CONTESTATI»

È in corso una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli nei confronti di un sodalizio criminale.
I reati cointestati, a vario titolo, vanno dall’associazione per delinquere di stampo camorristico, all’estorsione, all’incendio, alla detenzione e porto di armi.
Contestato anche il traffico di sostanze stupefacenti, la ricettazione nonché minacce e lesioni personali.
I particolari dell’operazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 odierne presso la sala Beatrice (8° piano) della citata Procura, presieduta dal Procuratore Capo, dott. Nicola Gratteri, alla quale parteciperà anche il Comandate Provinciale dei Carabinieri di Caserta, Col. Manuel Scarso.