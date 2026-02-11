Popular tags:
CARABINIERI * CASERTA «COLPITA LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, TRAFFICO DI DROGA E ESTORSIONI TRA I REATI CONTESTATI»

08.01 - mercoledì 11 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
È in corso una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli nei confronti di un sodalizio criminale.

I reati cointestati, a vario titolo, vanno dall’associazione per delinquere di stampo camorristico, all’estorsione, all’incendio, alla detenzione e porto di armi.

Contestato anche il traffico di sostanze stupefacenti, la ricettazione nonché minacce e lesioni personali.

I particolari dell’operazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 odierne presso la sala Beatrice (8° piano) della citata Procura, presieduta dal Procuratore Capo, dott. Nicola Gratteri, alla quale parteciperà anche il Comandate Provinciale dei Carabinieri di Caserta, Col. Manuel Scarso.

