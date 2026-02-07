Popular tags:
CAMERA DEI DEPUTATI: «LE COMMISSIONI AMBIENTE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE AUDIZIONANO ESPERTI SU ENERGIA NUCLEARE SOSTENIBILE, CON 20 SOGGETTI COINVOLTI.»

09.01 - sabato 7 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Le Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera dei Deputati hanno programmato una serie di audizioni nell’ambito dell’esame dei progetti di legge recanti delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile.

Lunedì 9 febbraio, alle ore 16, presso l’Aula della Commissione Attività produttive della Camera, le Commissioni riunite svolgeranno le seguenti audizioni:

– rappresentanti di Kyoto Club

– rappresentanti di Laurentis Energy (Energy Powers Europe)

– rappresentanti dell’Associazione nazionale giuristi democratici

– rappresentanti dell’Associazione Antinucleare ScanZiamo le scorie

– rappresentanti di Confcommercio

– rappresentanti del Consorzio interuniversitario per la ricerca tecnologica nucleare (CIRTEN)

– rappresentanti del Coordinamento FREE

– rappresentanti di Edison S.p.A.

– rappresentanti di Greenpeace

– rappresentanti di Federmanager

– rappresentanti di ISDE Italia – Associazione medici per l’Ambiente

– rappresentanti di Pro Natura del Vercellese, Valsesia e VCO

– rappresentanti di Westinghouse

– rappresentanti del WWF

– rappresentanti di Bpifrance

– rappresentanti di DESPE S.p.A.

– rappresentanti di Italia Nostra

– rappresentanti dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA)

– Francesco D’Errico, ordinario di ingegneria nucleare presso l’Università di Pisa

– rappresentanti di Federalberghi.

Martedì 10, presso l’Aula della Commissione Ambiente, alle ore 11, interverranno:

– Giorgio Locatelli, professore ordinario di Project management presso il Politecnico di Milano

– rappresentanti di Terra Innovatum

– rappresentanti di ITER – International Thermonuclear Experimental Reactor

– rappresentanti dell’Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN)

– rappresentanti di RINA S.p.A.

– rappresentanti dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)

– rappresentanti di Renaissance Fusion Italia

– rappresentanti di Sogin S.p.A.

– rappresentanti della Fondazione per lo sviluppo sostenibile

– Francesco Bochicchio, già direttore del Centro nazionale per la protezione dalle radiazioni e fisica computazionale dell’Istituto superiore di sanità (ISS)

– rappresentanti dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.

Mercoledì 11, presso l’Aula della Commissione Attività produttive, alle ore 15.30, saranno auditi:

– ENI S.p.a.

– Allimep S.r.l.

Tutti gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv.

