CAMERA DEI DEPUTATI: «LE COMMISSIONI AMBIENTE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE AUDIZIONANO ESPERTI SU ENERGIA NUCLEARE SOSTENIBILE, CON 20 SOGGETTI COINVOLTI.»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Le Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera dei Deputati hanno programmato una serie di audizioni nell’ambito dell’esame dei progetti di legge recanti delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile.
Lunedì 9 febbraio, alle ore 16, presso l’Aula della Commissione Attività produttive della Camera, le Commissioni riunite svolgeranno le seguenti audizioni:
– rappresentanti di Kyoto Club
– rappresentanti di Laurentis Energy (Energy Powers Europe)
– rappresentanti dell’Associazione nazionale giuristi democratici
– rappresentanti dell’Associazione Antinucleare ScanZiamo le scorie
– rappresentanti di Confcommercio
– rappresentanti del Consorzio interuniversitario per la ricerca tecnologica nucleare (CIRTEN)
– rappresentanti del Coordinamento FREE
– rappresentanti di Edison S.p.A.
– rappresentanti di Greenpeace
– rappresentanti di Federmanager
– rappresentanti di ISDE Italia – Associazione medici per l’Ambiente
– rappresentanti di Pro Natura del Vercellese, Valsesia e VCO
– rappresentanti di Westinghouse
– rappresentanti del WWF
– rappresentanti di Bpifrance
– rappresentanti di DESPE S.p.A.
– rappresentanti di Italia Nostra
– rappresentanti dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA)
– Francesco D’Errico, ordinario di ingegneria nucleare presso l’Università di Pisa
– rappresentanti di Federalberghi.
Martedì 10, presso l’Aula della Commissione Ambiente, alle ore 11, interverranno:
– Giorgio Locatelli, professore ordinario di Project management presso il Politecnico di Milano
– rappresentanti di Terra Innovatum
– rappresentanti di ITER – International Thermonuclear Experimental Reactor
– rappresentanti dell’Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN)
– rappresentanti di RINA S.p.A.
– rappresentanti dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)
– rappresentanti di Renaissance Fusion Italia
– rappresentanti di Sogin S.p.A.
– rappresentanti della Fondazione per lo sviluppo sostenibile
– Francesco Bochicchio, già direttore del Centro nazionale per la protezione dalle radiazioni e fisica computazionale dell’Istituto superiore di sanità (ISS)
– rappresentanti dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.
Mercoledì 11, presso l’Aula della Commissione Attività produttive, alle ore 15.30, saranno auditi:
– ENI S.p.a.
– Allimep S.r.l.
Tutti gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv.