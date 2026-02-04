CAMERA DEI DEPUTATI: «L’ARTICO, IL COMITATO DELLA CAMERA ASCOLTA PRINA CERAI DELL’ISPI SULLE DINAMICHE GEOPOLITICHE»

09.02 - mercoledì 4 febbraio 2026
Mercoledì 4 febbraio, alle ore 14.45, il Comitato permanente sulla politica estera per l’Artico, istituito presso la Commissione Esteri della Camera, in merito all’indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell’Artico, svolge l’audizione di Alberto Prina Cerai, research fellow presso l’Osservatorio di Geoeconomia dell’Ispi.
L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.
