CAMERA DEI DEPUTATI: «LA COMMISSIONE PER LA SEMPLIFICAZIONE AUDISCE CONFESERCENTI, CONTRATTI PUBBLICI E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA AL CENTRO DELL’INDAGINE»

15.40 - mercoledì 11 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Giovedì 12 febbraio, alle ore 8.30, presso l’aula del II piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per la semplificazione svolge l’audizione di rappresentanti di Confesercenti nell’ambito dell’indagine conoscitiva in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l’accesso ai servizi.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.