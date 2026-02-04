CAMERA DEI DEPUTATI: «LA COMMISSIONE PER LA SEMPLIFICAZIONE AUDISCE CNA E CONFARTIGIANATO SUI CONTRATTI PUBBLICI, LA TRASMISSIONE È IN DIRETTA WEBTV»

12.01 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Giovedì 5 febbraio, alle ore 8.20, presso l’aula del II piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per la semplificazione, nell’ambito dell’indagine conoscitiva in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l’accesso ai servizi, svolge l’audizione di rappresentanti della Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (Cna) e di Confartigianato-Imprese.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.