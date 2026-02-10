CAMERA DEI DEPUTATI: «LA COMMISSIONE ESTERI ESAMINA IL PATTO PER IL MEDITERRANEO, AUDIZIONE DI UNIONCAMERE»

09.20 - martedì 10 febbraio 2026

Martedì 10 febbraio, alle ore 13, il Comitato permanente sulla politica estera per l’Africa, istituito presso la Commissione Esteri della Camera, svolge l’audizione di rappresentanti di Unioncamere, nell’ambito dell’esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Patto per il Mediterraneo – Un unico mare, un patto, un futuro unito”.

