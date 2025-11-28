CAMERA DEI DEPUTATI: «INCONTRO DEI MINISTRI DELLA GIUSTIZIA LUNEDÌ ALLE 9.50, MESSAGGIO DI FONTANA E INTERVENTO DI TAJANI»

13.21 - venerdì 28 novembre 2025
(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Lunedì 1° dicembre, alle ore 9.50, presso l’aula dei Gruppi parlamentari di Montecitorio si svolge il 15° incontro internazionale dei ministri della Giustizia promosso dalla comunità di Sant’Egidio.
Messaggio del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana.
Interviene il vicepresidente del consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani.
L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.
