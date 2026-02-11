Popular tags:
OPINIONMIX

CAMERA DEI DEPUTATI: «IL COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L’ARTICO ASCOLTA IL DOCENTE PIGOLI, ESPERTO DI STUDI REGIONALI»

15.20 - mercoledì 11 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Giovedì 12 febbraio, alle ore 8.45, il Comitato permanente sulla politica estera per l’Artico, istituito presso la Commissione Esteri della Camera, in merito all’indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell’Artico, svolge l’audizione di Aldo Pigoli, docente di Regional Studies presso l’Università cattolica del Sacro Cuore.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

