ZELENSKY (TELEGRAM) * «SONO GRATO AI LEADER EUROPEI PER IL SOSTEGNO ALLA NOSTRA INTEGRITÀ TERRITORIALE»

Sono grato ai leader europei per il chiaro sostegno alla nostra indipendenza, integrità territoriale e per l’approccio attivo alla diplomazia che può aiutare a porre fine a questa guerra con una pace dignitosa. Tutti sosteniamo la determinazione del Presidente Trump e dobbiamo insieme formare posizioni che impediscano alla Russia di ingannare nuovamente il mondo. Vediamo che l’esercito russo non si sta preparando a cessare la guerra. Al contrario, stanno effettuando movimenti che indicano la preparazione di nuove operazioni offensive. In queste condizioni è importante che l’unità del mondo non venga minacciata. Le questioni relative alla sicurezza dell’Ucraina e dell’Europa sono discusse da tutti noi insieme. Qualsiasi decisione deve rafforzare le capacità di sicurezza comuni. Per il rifiuto di cessare gli omicidi, la Russia deve essere ritenuta responsabile. Finché continueranno la guerra e l’occupazione, dobbiamo continuare insieme la nostra pressione – pressione di forza, sanzioni e diplomazia. Ringrazio tutti coloro che aiutano! La pace grazie alla forza.
Вдячний лідерам Європи за чітку підтримку нашої незалежності, територіальної цілісності та саме такого активного підходу до дипломатії, який може допомогти завершити цю війну достойним миром. Дійсно, ми всі підтримуємо рішучість Президента Трампа і маємо разом сформувати такі позиції, які не дозволять Росії вкотре обманути світ.
Бачимо, що російська армія не готується до припинення війни. Навпаки, вони займаються такими переміщеннями, які свідчать про підготовку нових наступальних операцій. У таких умовах важливо, щоб єдності світу нічого не загрожувало.
Питання, які стосуються безпеки України та Європи, обговорюються всіма нами разом. Будь-яке рішення має додавати спільним безпековим можливостям. І за відмови від припинення вбивств Росія має відповідати. Поки вони продовжують війну та окупацію, ми всі разом маємо продовжувати наш тиск – тиск сили, тиск санкцій, тиск дипломатії. Дякую всім, хто допомагає! Мир завдяки силі.