13.03 - martedì 26 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Ha tenuto una riunione con i militari per discutere della situazione al fronte e nella zona di confine, della creazione di riserve e del lavoro con i partner sulle garanzie di sicurezza.

Abbiamo discusso in dettaglio le esigenze chiave di ogni area e unità.

È molto importante che la natura della situazione nelle zone di confine delle regioni di Sumy e Kharkiv sia determinata dalle nostre unità.

Vorrei fare una menzione speciale del 225° Reggimento d’Assalto, della 71° Brigata Separata di Ranger e delle nostre unità delle Forze Speciali.

Grazie!

Naturalmente, prestiamo la dovuta attenzione alle regioni di Donetsk e Zaporizhzhia.

Abbiamo discusso della necessità di forniture aggiuntive per queste aree.

Il Comandante in capo ha riferito sull’attuazione delle decisioni dei Capi di Stato Maggiore sulla fornitura di riserve per le Forze di Difesa.

È stato inoltre presentato un rapporto sul lavoro con tutti i partner della coalizione dei volenterosi: Europa, Stati Uniti e altri partner.

Ci saranno altri incontri e contatti di lavoro durante la settimana.

Si è notato che dobbiamo accelerare il ritmo di lavoro.

La componente di difesa delle garanzie di sicurezza dovrebbe essere dettagliata nel prossimo futuro.

///

Провів нараду з військовими: ситуація на фронті та в прикордонні, створення резервів і робота з партнерами щодо безпекових гарантій.

Обговорили детально ключові потреби кожного напрямку та підрозділів.

Дуже важливо, що характер ситуації в прикордонних районах Сумської та Харківської областей визначають саме наші підрозділи.

Особливо відзначу 225-й штурмовий полк, 71-шу окрему єгерську бригаду та наші підрозділи ССО.

Дякую!

Звісно, належну увагу приділяємо Донеччини та Запоріжжю.

Обговорили потреби в додатковому постачанні саме для цих напрямків.

Головнокомандувач доповів про виконання рішень Ставки щодо забезпечення резервів для Сил оборони.

Також була доповідь про роботу з усіма партнерами в рамках коаліції охочих: Європа, Сполучені Штати, інші партнери.

Протягом тижня ще будуть відповідні зустрічі й робочі контакти.

Відзначили, що треба прискорювати динаміку роботи.

Оборонна компонента безпекових гарантій має бути деталізована найближчим часом.