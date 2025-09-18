ZELENSKY (TELEGRAM) * «RINGRAZIO L’EMIRO DEL QATAR, PER L’AIUTO NELLA RESTITUZIONE DEI BAMBINI UCRAINI RAPITI DALLA RUSSIA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Говорив з Еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.
Подякував за допомогу в поверненні українських дітей, яких викрала Росія. Дуже цінуємо цю солідарність і таку щиру увагу до наших дітей.
Запросив Катар взяти участь у саміті, який ми разом з Канадою організовуємо в Нью-Йорку. Він буде присвячений цій важливій темі – нашим дітям і зусиллям для їхнього повернення. Для нас важливо, щоб Катар був представлений.
Подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої країни. Запевнив Його Високість у рівноцінній підтримці з боку України.
Також обговорили програму Генеральної Асамблеї ООН, скоординували контакти й домовилися бути на звʼязку.