ZELENSKY (TELEGRAM) * «OTTIMA CONVERSAZIONE CON IL SEGRETARIO GENERALE DELLA NATO, INCREMENTO DELLA COOPERAZIONE E SUPPORTO ALL’UCRAINA»

19.15 - martedì 5 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Ottima conversazione con il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte.

In due giorni abbiamo già ricevuto oltre un miliardo di dollari dai nostri partner europei membri della NATO per l’acquisto di armi americane. Questo testimonia che la NATO sta funzionando e che le decisioni del vertice di L’Aia dell’Alleanza si stanno attuando. Ho ringraziato Mark per questo.

Mark ha anche parlato del lavoro con altri paesi che sono pronti a unirsi a questa iniziativa.

Ho informato sulla situazione a Kharkiv e in altre città ucraine, che la Russia sta bombardando più intensamente, sulla situazione al fronte e sui bisogni dei nostri soldati.

Abbiamo inoltre discusso il lavoro diplomatico con i partner per aumentare la cooperazione e il sostegno all’Ucraina. Ci sono buone proposte. Le realizzeremo.

///

Дуже хороша розмова з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

За два дні маємо вже понад мільярд доларів від наших європейських партнерів – членів НАТО на закупівлю американської зброї. Це свідчення того, що NSATU працює, а рішення Гаазького саміту Альянсу реалізується. Подякував Марку за це.

Марк також розповів про роботу з іншими країнами, які теж готові долучитися до цієї ініціативи.

Поінформував про ситуацію в Харкові та інших українських містах, які Росія обстрілює інтенсивніше, про ситуацію на фронті та потреби наших воїнів.

Обговорили також дипломатичну роботу з партнерами для збільшення співпраці та підтримки України. Є хороші пропозиції. Будемо реалізовувати.