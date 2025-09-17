ZELENSKY (TELEGRAM) * «ONORO I SOCCORRITORI, EROI CHE SALVANO VITE NEI GIORNI PIÙ BUI» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Oggi è il giorno di coloro che salvano le vite e vengono sempre in soccorso.
I nostri soccorritori sono tra i primi ad arrivare sulle scene dei bombardamenti russi, tirando fuori le persone dalle macerie, spegnendo gli incendi e fornendo assistenza.
Noi in Ucraina sappiamo di poter sempre contare sul loro aiuto.
Ringrazio tutti gli uomini e le donne del Servizio Statale di Emergenza dell’Ucraina.
Sono grato a ciascuno di voi che ha scelto una missione così difficile ma molto importante: salvare gli altri.
Ricordiamo sempre tutti i soccorritori che sono morti per aiutare e salvare il nostro popolo.
Gloria all’Ucraina!
Сьогодні день тих, хто попри все рятує життя та завжди приходить на допомогу.
Наші рятувальники одними з перших прибувають на місця російських обстрілів, дістають людей з-під завалів, гасять пожежі та підтримують.
Ми в Україні знаємо, що завжди та всюди можемо розраховувати на допомогу.
Дякую всім працівникам і працівницям ДСНС України.
Дякую кожному та кожній, хто обрав для себе таку нелегку, але дуже важливу місію – рятувати інших.
Завжди памʼятаємо всіх рятувальників, які загинули, допомагаючи та рятуючи наших людей.
Слава Україні!