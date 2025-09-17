Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

ZELENSKY (TELEGRAM) * «ONORO I SOCCORRITORI, EROI CHE SALVANO VITE NEI GIORNI PIÙ BUI» (VIDEO)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
08.29 - mercoledì 17 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Oggi è il giorno di coloro che salvano le vite e vengono sempre in soccorso.

I nostri soccorritori sono tra i primi ad arrivare sulle scene dei bombardamenti russi, tirando fuori le persone dalle macerie, spegnendo gli incendi e fornendo assistenza.

Noi in Ucraina sappiamo di poter sempre contare sul loro aiuto.

Ringrazio tutti gli uomini e le donne del Servizio Statale di Emergenza dell’Ucraina.

Sono grato a ciascuno di voi che ha scelto una missione così difficile ma molto importante: salvare gli altri.

Ricordiamo sempre tutti i soccorritori che sono morti per aiutare e salvare il nostro popolo.

Gloria all’Ucraina!

///

Сьогодні день тих, хто попри все рятує життя та завжди приходить на допомогу.

Наші рятувальники одними з перших прибувають на місця російських обстрілів, дістають людей з-під завалів, гасять пожежі та підтримують.

Ми в Україні знаємо, що завжди та всюди можемо розраховувати на допомогу.

Дякую всім працівникам і працівницям ДСНС України.

Дякую кожному та кожній, хто обрав для себе таку нелегку, але дуже важливу місію – рятувати інших.

Завжди памʼятаємо всіх рятувальників, які загинули, допомагаючи та рятуючи наших людей.

Слава Україні!

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.