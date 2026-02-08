ZELENSKY (TELEGRAM) * «LO SVILUPPO DEI VILLAGGI UCRAINI RICHIEDE INFRASTRUTTURE ED INCENTIVI AL SETTORE PRIVATO»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Per quanto riguarda lo sviluppo dei villaggi ucraini.
L’industrializzazione non è un fenomeno esclusivo dell’Ucraina, ma è un processo che interessa tutto il mondo.
Sono necessari programmi specifici e sovvenzioni per favorire lo sviluppo della produzione.
Non sono convinto che la soluzione migliore sia quella di creare imprese statali in tutti i villaggi, poiché le imprese statali devono essere gestite da qualcuno e lo Stato non è il miglior gestore.
Lo Stato dovrebbe creare condizioni più favorevoli per lo sviluppo del settore privato.
Cosa può riportare le persone nei villaggi?
Ho osservato paesi che stanno avviando programmi specifici per i villaggi.
E di solito si tratta di sovvenzioni, finché non diventa davvero redditizio.
È redditizio quando lo Stato ha risorse finanziarie e le imprese crescono.
E le persone si trasferiscono fuori dalle città per avviare imprese in quelle zone.
Programmi adeguati in parte esistono.
Esistono programmi di credito speciali in cui le condizioni per i villaggi sono molto migliori rispetto a quelle per le città.
Tuttavia, ciò non è sufficiente.
Per desiderare di aprire un’impresa in un villaggio, è necessario che ci siano persone, non solo condizioni.
Persone.
Affinché ci sia vita in un villaggio, è necessaria un’infrastruttura.
Questo è vero.
Anche prima dell’inizio della guerra, i piani erano molto ambiziosi.
Abbiamo costruito molte strade.
Onestamente, molte.
Tuttavia, non è sufficiente.
Perché sono state costruite strade centrali.
Pertanto, è necessario costruire infrastrutture.
Questo compito spetta allo Stato.
Inoltre, sono necessarie condizioni speciali per le imprese, per il settore privato, che può avviare attività nei villaggi.
In passato il Paese era definito agricolo, quindi è evidente che nei villaggi ci sia molto da fare.
L’agricoltura è ad alto livello.
Anche con l’occupazione temporanea di alcuni territori del nostro Stato, il raccolto è maggiore durante la guerra che prima.
Le persone cercano di fare tutto.
Anche se la terra è meno, il raccolto è maggiore.
E anche con il blocco delle ferrovie, delle vie marittime, ecc.
Tuttavia, il volume delle vendite in Ucraina è stato maggiore.
Pertanto, il villaggio sarà rilevante.
È necessario un po’ di tempo.
Щодо розвитку українських сіл.
Індустріалізація – вона не в Україні, вона в усьому світі відбувається. Це окремі потрібні програми, дотації для того, щоб там були виробництва. Я не впевнений, що найкращий варіант – державні підприємства по всіх селах. Тому що державними підприємствами треба комусь керувати, а держава як менеджер – не найкраща. Держава повинна давати кращі умови, щоб був приватний сектор.
Що може повернути людей у села? Я бачив країни, які відкривають спеціальні програми для сіл. І зазвичай це дотаційні речі, доти, поки це дійсно невигідно. А вигідно – це коли в державі є гроші й підприємства розростаються. І люди виїжджають за межу міст для того, щоб побудувати там підприємства.
Відповідні програми – вони частково є. Є спеціальні кредитні програми, де умови для сіл набагато кращі, ніж для міст. Але цього замало. Бажання відкрити десь підприємство в селі – треба, щоб там були люди, не тільки умови. Люди.
Щоб у селі було життя, треба, щоб була інфраструктура. Це правда. Ще до початку війни дуже амбітні були плани. Ми багато побудували доріг. Чесно, багато. Але недостатньо. Тому що будувалися центральні дороги. Тому треба побудувати інфраструктуру. Це повинна зробити держава. І треба спеціальні умови для підприємств, для приватного сектору, який може відкрити щось у селі.
Раніше країну називали аграрною, тому зрозуміло, що в селі є що робити. Сільське господарство на високому рівні. Навіть із тимчасовою окупацією певних територій нашої держави врожай більше під час війни, ніж до. Люди намагаються робити все. Навіть землі менше, а врожаю більше. І навіть із тим, що блокували нам залізницю, морські шляхи тощо. А все одно об’єм продажу в Україні був більший. Тому село буде актуальним. Треба трішки часу.