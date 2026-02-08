ZELENSKY (TELEGRAM) * «LA FEDERAZIONE RUSSA HA LANCIATO IN QUESTA SETTIMANA 2 MILA DRONI E 116 MISSILI, SERVE SOSTEGNO CONCRETO ALL’UCRAINA» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Solo in questa settimana, la Federazione Russa ha lanciato oltre 2000 droni da combattimento, 1200 bombe guidate e 116 missili di vario tipo sulle nostre città e sui nostri villaggi.
Quasi ogni giorno colpiscono le infrastrutture energetiche, logistiche e gli edifici residenziali.
Ciò avviene anche mentre proseguono gli sforzi diplomatici per la pace.
Non si può chiudere gli occhi davanti agli attacchi russi.
Quando il mondo non risponde, gli attacchi aumentano e diventano sempre più violenti.
È possibile fermarli solo con un sostegno concreto all’Ucraina, alla nostra difesa.
Abbiamo bisogno di missili per i sistemi di difesa aerea, di armi per i nostri soldati che ogni giorno respingono questa aggressione.
E affinché la diplomazia funzioni, è necessaria una pressione costante sulla Russia.
Il costo di questa guerra per loro deve essere così alto da rendere la guerra inaccettabile per la Federazione Russa.
Ringrazio tutti coloro che lavorano con noi per proteggere la vita e avvicinare una pace equa.
Понад 2000 ударних дронів, 1200 керованих авіаційних бомб і 116 ракет різних типів випустила РФ по наших містах і селах лише за цей тиждень. Майже щодня вони б’ють по енергетиці, логістичній інфраструктурі, житлових будинках. І це відбувається навіть тоді, коли триває дипломатична робота заради миру.
На російські атаки не можна закривати очі. Коли немає відповіді світу, ударів стає більше. І щоразу жорстокіших. Зупинити це можна реальною підтримкою України, нашого захисту. Потрібні ракети для систем ППО, зброя для наших воїнів, які щодня стримують цю агресію. І щоб дипломатія спрацювала, потрібен постійний тиск на Росію. Ціна за цю війну для них має бути настільки високою, щоб війна перестала бути для РФ прийнятною. Дякую всім, хто разом із нами працює для того, щоб захистити життя і наблизити чесний мир.