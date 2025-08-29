ZELENSKY (TELEGRAM) * KLYMENKO (MINISTRO INTERNI), «23 MORTI, 8 DISPERSI E 53 FERITI A KIEV IN UN ATTACCO RUSSO»

08.54 - venerdì 29 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

C’è stata una relazione del Ministro degli Affari Interni dell’Ucraina, Igor Klymenko.

Le operazioni di soccorso sono state completate sul luogo dell’attacco russo a un edificio residenziale nel quartiere Darnytskyi di Kiev.

Lo smantellamento delle strutture distrutte è in corso.

Al momento, solo in questo sito colpito sono state segnalate 22 persone morte, tra cui quattro bambini.

La bambina più piccola aveva meno di tre anni.

Le mie condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime.

In totale, i russi hanno ucciso 23 persone a Kiev quella notte.

Il destino di 8 persone è ancora sconosciuto.

Altre 53 sono rimaste ferite.

A tutti loro è stata fornita l’assistenza necessaria.

Sono grato ai soccorritori, alla polizia, ai medici e agli infermieri, a tutti i servizi di utilità e di emergenza e a tutti coloro che sono coinvolti nell’aiuto alle persone.

La Russia deve essere ritenuta responsabile di questo attacco, così come di tutti gli altri attacchi al nostro Paese, al nostro popolo e a tutti gli sforzi del mondo per porre fine a questa guerra.

Quando la Russia sceglie la balistica al posto della diplomazia, continua a modernizzare le sue macchine da guerra e sviluppa l’impegno con attori come la Corea del Nord, il mondo deve rispondere di conseguenza.

Abbiamo bisogno di sanzioni forti, di pressioni forti, di passi forti per garantire che gli assassini non si sentano impuniti.

La Russia capisce solo la forza, e le dimostrazioni di forza sono necessarie ora.

Gli Stati Uniti, l’Europa e i Paesi del G20 hanno questo potere.

///

Була доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

На місці російського удару по житловому будинку в Києві у Дарницькому районі завершилися рятувальні роботи.

Триває розбір зруйнованих конструкцій.

Станом на цей час відомо про 22 загиблих тільки в одному цьому місці влучання, серед них чотири дитини.

Найменшій дівчинці не виповнилось і трьох років.

Мої співчуття рідним і близьким загиблих.

Загалом тієї ночі росіяни вбили 23 людей у Києві.

Досі залишається невідомою доля 8 людей.

Ще 53 були поранені.

Усім їм надано необхідну допомогу.

Я дякую рятувальникам, поліцейським, лікарям і медсестрам, усім комунальним та екстреним службам, кожному, хто задіяний у допомозі людям.

Росія повинна відповідати за цей удар, як і за всі інші удари по нашій державі, по наших людях та по всіх намаганнях світу завершити цю війну.

Коли замість дипломатії Росія обирає балістику, продовжує модернізовувати «шахеди» для вбивств та розвиває взаємодію з такими субʼєктами, як Північна Корея, це означає, що світ повинен реагувати відповідно.

Потрібні сильні санкції, сильний тиск, сильні кроки, щоб вбивці не відчували безкарності.

Росія розуміє тільки силу, і прояви сили зараз потрібні.

Сполучені Штати, Європа, країни «двадцятки» мають цю силу.