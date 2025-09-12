ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO CON IL VICE PRIMO MINISTRO POLACCO, FOCUS SU DIFESA COMUNE E SOSTEGNO CONTRO L’AGGRESSIONE RUSSA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Ha incontrato il Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri della Polonia Radoslaw Sikorski.
Abbiamo parlato dell’attacco dei droni russi alla Polonia.
Siamo pronti a condividere la nostra esperienza, ad aiutare l’addestramento dei militari polacchi e a costruire un sistema di difesa comune.
Siamo grati alla Polonia per il suo sostegno fin dall’inizio della guerra.
Siamo vicini e in tempi di tale pericolo è importante rimanere uniti.
Abbiamo anche discusso della pressione sulla Russia, della produzione congiunta di difesa e dell’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea.
È molto importante aprire il primo gruppo di negoziati per l’Ucraina e la Moldavia con tutti i 27 voti.
Abbiamo anche parlato del programma SAFE e della possibilità di utilizzare i fondi per la produzione di droni intercettori.
Ringrazio la Polonia per la sua disponibilità ad attuarlo.
Abbiamo concordato di risolvere tutti i problemi a livello di team.
///
Провів зустріч із віцепрем’єр-міністром – міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.
Говорили про напад російських дронів на Польщу.
Ми готові поділитися своїм досвідом, допомогти з навчанням польських військових, побудовою разом системи захисту.
Вдячні Польщі за підтримку від самого початку війни.
Ми близькі сусіди, і в час таких небезпек важливо триматися разом.
Окремо обговорили тиск на Росію, спільне оборонне виробництво та членство України в Євросоюзі.
Дуже важливо відкрити перший переговорний кластер для України та Молдови всіма 27 голосами.
Ми також говорили про програму SAFE і можливість використати кошти на виробництво дронів-перехоплювачів.
Дякую Польщі за готовність це реалізувати.
Домовилися опрацювати всі питання на рівні команд.