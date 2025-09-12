ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO CON IL VICE PRIMO MINISTRO POLACCO, FOCUS SU DIFESA COMUNE E SOSTEGNO CONTRO L’AGGRESSIONE RUSSA»

15.53 - venerdì 12 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Ha incontrato il Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri della Polonia Radoslaw Sikorski.

Abbiamo parlato dell’attacco dei droni russi alla Polonia.

Siamo pronti a condividere la nostra esperienza, ad aiutare l’addestramento dei militari polacchi e a costruire un sistema di difesa comune.

Siamo grati alla Polonia per il suo sostegno fin dall’inizio della guerra.

Siamo vicini e in tempi di tale pericolo è importante rimanere uniti.

Abbiamo anche discusso della pressione sulla Russia, della produzione congiunta di difesa e dell’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea.

È molto importante aprire il primo gruppo di negoziati per l’Ucraina e la Moldavia con tutti i 27 voti.

Abbiamo anche parlato del programma SAFE e della possibilità di utilizzare i fondi per la produzione di droni intercettori.

Ringrazio la Polonia per la sua disponibilità ad attuarlo.

Abbiamo concordato di risolvere tutti i problemi a livello di team.

///

Провів зустріч із віцепрем’єр-міністром – міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

Говорили про напад російських дронів на Польщу.

Ми готові поділитися своїм досвідом, допомогти з навчанням польських військових, побудовою разом системи захисту.

Вдячні Польщі за підтримку від самого початку війни.

Ми близькі сусіди, і в час таких небезпек важливо триматися разом.

Окремо обговорили тиск на Росію, спільне оборонне виробництво та членство України в Євросоюзі.

Дуже важливо відкрити перший переговорний кластер для України та Молдови всіма 27 голосами.

Ми також говорили про програму SAFE і можливість використати кошти на виробництво дронів-перехоплювачів.

Дякую Польщі за готовність це реалізувати.

Домовилися опрацювати всі питання на рівні команд.