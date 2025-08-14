ZELENSKY (TELEGRAM) * «DISPONIAMO DI 1,5 MILIARDI DI DOLLARI, GRAZIE ALL’INIZIATIVA NATO “PRIORITISED UKRAINE REQUIREMENTS LIST”»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
La nostra nuova iniziativa di supporto alla difesa PURL, realizzata congiuntamente con i partner, sta già dando risultati concreti. Attualmente disponiamo di 1,5 miliardi di dollari. Grazie all’iniziativa NATO Prioritised Ukraine Requirements List, i paesi membri della NATO possono collaborare per l’acquisto di armi prodotte negli Stati Uniti per l’Ucraina. Questo meccanismo rafforza davvero la nostra difesa.
Oggi i Paesi Bassi hanno contribuito con 500 milioni di dollari, il contributo congiunto di Danimarca, Norvegia e Svezia ha raggiunto 500 milioni di dollari, e ieri la Germania ha aggiunto altri 500 milioni di dollari. È un rafforzamento molto significativo, e sono grato alla Germania per questo importante passo.
Continuiamo le discussioni con altri paesi. Ogni contributo nell’ambito della PURL è un investimento diretto nella nostra capacità di proteggere la vita del nostro popolo e di avvicinare una pace dignitosa. Ringrazio tutti i nostri alleati per il sostegno all’Ucraina.
Наша нова ініціатива з оборонної підтримки PURL, реалізована спільно з партнерами, вже дає відчутні результати. На сьогодні ми вже маємо 1,5 мільярда доларів. Завдяки ініціативі НАТО Prioritised Ukraine Requirements List країни-члени НАТО можуть співпрацювати для закупівлі виготовленої в США зброї для України. Це механізм, який справді зміцнює нашу оборону.
На сьогодні Нідерланди внесли 500 мільйонів доларів, спільний внесок Данії, Норвегії та Швеції сягнув 500 мільйонів доларів, а вчора Німеччина додала ще 500 мільйонів доларів. Це справді вагоме підсилення, і я вдячний Німеччині за цей важливий крок.
Продовжуємо обговорення з іншими країнами. Кожен внесок у межах PURL – це прямі інвестиції в нашу здатність захищати життя наших людей і наближати достойний мир. Дякую всім нашим союзникам за підтримку України.