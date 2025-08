ZELENSKY (TELEGRAM) * «COLPITO UN EDIFICIO RESIDENZIALE A KIEV 31 MORTI INCLUSI 5 BAMBINI, CONTINUA LA PRESSIONE INTERNAZIONALE SULLA RUSSIA» (VIDEO)

19.17 - venerdì 1 agosto 2025

Oggi si sono concluse le operazioni di ricerca sul luogo del colpo russo a Kiev, che ha colpito un normale edificio residenziale con un impatto diretto. La razzo ha ucciso ventotto persone, in totale in città si registrano 31 morti a causa di quell’attacco, tra cui cinque bambini. I bambini avevano anni di nascita 2007, 2011, 2014, 2018 e persino 2022. Le mie condoglianze ai familiari e ai cari. Questo è stato uno degli attacchi russi più crudeli su Kiev. Centocinquantanove persone sono rimaste ferite. Edifici normali, imprese, persino una delle moschee di Kiev sono state colpite. Non vi è alcun significato militare in questi attacchi.

Molti nel mondo ora sostengono l’Ucraina, molti condannano il terrore russo, i loro attacchi e il rifiuto russo di porre fine alla guerra. Ci sono state da tempo proposte di cessate il fuoco, proposte ucraine, proposte americane, e molti nel mondo ne hanno parlato ai russi. Ogni volta da parte loro ci sono solo tentativi di guadagnare tempo per la guerra e per il terrore. La Russia non funziona diversamente, ed è molto importante che ora la prospettiva di nuove sanzioni, sanzioni forti, inizi a fare pressione sulla Russia, e non solo contro lo stato aggressore stesso. Tutti i finanziamenti russi, ogni schema che alimenta il budget russo, deve essere preso di mira dal mondo.

Сьогодні завершились пошукові роботи на місці російського удару по Києву – звичайний житловий будинок, пряме влучання. Двадцять вісім людей убила ракета, загалом по місту 31 загиблий від того удару, і серед них п’ять дітей. Діти – 2007 рік народження, 2011-й, 14-й, 18-й, навіть 22-й рік народження. Мої співчуття рідним та близьким. Це був один із найбільш жорстоких російських ударів по Києву. Сто п’ятдесят дев’ять людей постраждали. Звичайні будинки, підприємства, навіть одна з київських мечетей. Жодного військового сенсу.

Багато хто у світі зараз підтримав Україну, багато хто засудив російський терор, їхні удари, їхню російську відмову завершувати війну. Давно є пропозиції припинення вогню – українські пропозиції, американські пропозиції, багато хто в світі про це говорив росіянам. Щоразу звідти тільки намагання виграти ще час для війни, іще час для терору. Інакше Росія не працює, і дуже важливо, що почала зараз тиснути на Росію перспектива нових санкцій, санкцій сильних – і не тільки проти самої держави-агресора. Всі російські фінанси, кожна схема, яка наповнює російський бюджет, має бути мішенню для світу.