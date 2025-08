12.07 - domenica 3 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Abbiamo discusso con il segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale e Difesa dell’Ucraina, Rustem Umerov, e con il capo dell’Ufficio, Andriy Yermak, il percorso negoziale, in particolare l’adempimento degli accordi degli incontri con la parte russa a Istanbul e la preparazione di un nuovo incontro.

Tra le questioni chiave vi è la continuazione degli scambi di prigionieri di guerra. È stato concordato uno scambio di 1200 persone, sono in corso i lavori sulle liste. Il segretario del Consiglio ha riferito sulla comunicazione con il rappresentante russo. Stiamo inoltre lavorando per sbloccare il ritorno dei nostri civili, verificando i dati di ogni singolo nominativo.

Andriy Yermak ha riferito sulla cooperazione con i partner chiave che supportano la nostra diplomazia, in particolare i contatti con la parte americana, e sugli sforzi per il ritorno dei bambini rapiti e portati in Russia.

Abbiamo discusso con Rustem Umerov le prossime riunioni della sede operativa e i temi delle relazioni. In particolare, saranno esaminate le questioni della preparazione del settore energetico e di tutta la nostra infrastruttura critica per la stagione di riscaldamento, nonché lo sviluppo della difesa aerea ucraina e i nostri attacchi a lunga gittata contro la logistica russa.

Continua la verifica dell’attuazione delle decisioni del Consiglio di Sicurezza Nazionale e Difesa e della sede operativa. Purtroppo, alcune decisioni non sono state realizzate. Questo sarà corretto senza indugio.

///

Обговорили з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим та керівником Офісу Андрієм Єрмаком переговорний трек, а саме виконання домовленостей зустрічей з російською стороною в Стамбулі та підготовку нової зустрічі. Серед ключових питань продовження обмінів військовополоненими. Є домовленість про обмін 1200 людей, триває робота над списками. Секретар РНБО доповів про комунікацію з російським представником. Працюємо також, щоб розблокувати повернення наших цивільних, з’ясовуємо дані по кожному прізвищу. Андрій Єрмак доповів про взаємодію з ключовими партнерами, які допомагають нашій дипломатії, зокрема контакти з американською стороною, та про зусилля для повернення дітей, які були викрадені й вивезені в Росію. Обговорили з Рустемом Умєровим наступні засідання Ставки та тематику доповідей на Ставці. Зокрема, будуть розглянуті питання підготовки енергетики та всієї нашої критичної інфраструктури до опалювального сезону, також розвиток української ППО й наші далекобійні удари по російській логістиці. Триває аудит виконання рішень РНБО та Ставки. На жаль, деякі рішення не реалізовані. Це буде виправлено невідкладно.